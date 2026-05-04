Die erneute sportliche Pleite rückt beim FC Chelsea in den Hintergrund. Im Premier-League-Duell mit Nottingham Forest muss ein 18-jähriger Debütant mit der Trage vom Platz gebracht werden.

London (dpa) - Club-Weltmeister FC Chelsea sorgt sich um seinen Youngster Jesse Derry. Der 18 Jahre alte Profi-Debütant erlitt bei einem schlimmen Zusammenprall im Premier-League-Spiel gegen Nottingham Forest eine Kopfverletzung. Nach der Kollision kurz vor Ende der ersten Halbzeit im Strafraum der Gäste mit Forest-Verteidiger Zach Abbott ging Derry zu Boden. Anschließend wurde er rund zehn Minuten auf dem Platz von Ärzten behandelt. Zudem wurde er auch mit Sauerstoff versorgt.

Der 18-Jährige wurde unter dem Beifall aus beiden Fanlagern auf einer Trage aus dem Stadion und für weitere medizinische Untersuchungen ins Chelsea und Westminster Krankenhaus gebracht. «Jesse ist bei Bewusstsein, spricht und wird vorsorglich untersucht. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und danken dem medizinischen Personal für die rasche Reaktion», teilte der FC Chelsea mit. Auch Abbott, der den Platz selbstständig verlassen konnte, musste ausgewechselt werden.

Eine weitere Schrecksekunde gab es dann nach rund einer Stunde. Chelseas Torhüter Robert Sanchez und Gegenspieler Morgan Gibbs-White prallten mit den Köpfen zusammen. Beide mussten wegen blutender Wunden ebenfalls länger behandelt werden und wurden jeweils mit Kopfverbänden ausgewechselt.

Chelsea verliert wieder und stürzt ab

Sportlich bot Chelsea unter den Augen von Englands deutschem Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel einen schwachen Auftritt. Das Team von Trainer Calum McFarlane kassierte mit dem 1:3 (0:2) die sechste Premier-League-Niederlage hintereinander. Dadurch rutschten die Blues in der Tabelle auf den neunten Platz ab und liegen inzwischen drei Punkte hinter einem Europapokal-Platz. Bitter: Den Foulelfmeter nach der Derry-Verletzung verschoss Cole Palmer (45.+10) und einen Treffer von Joao Pedro (73.) kassierte der VAR wegen Abseits ein. Das schöne Rückfallzieher-Tor des Brasilianers (90.+3) kam zu spät.

Nottingham hingegen feierte durch den Doppelpack des ehemaligen Unioners Taiwo Awoniyi (2./52. Minute) sowie den Foulelfmeter von Igor Jesus (15.) eine gelungene Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Aston Villa am Donnerstag.