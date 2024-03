Der ehemalige schottische Fußball-Nationalspieler Richard Hughes wird neuer Sportdirektor beim FC Liverpool. Das gab der Tabellenzweite der englischen Premier League bekannt.

Liverpool (dpa) - Hughes soll nach dem Ende der laufenden Saison offiziell übernehmen, wenn Trainer Jürgen Klopp nach fast neun Jahren den Club verlässt. Hughes wird somit Nachfolger vom deutschen Manager Jörg Schmadtke, der seinen Job als Sportdirektor bei den Reds zum Ende der Winter-Transferphase nach nur etwa einem halben Jahr beendet hatte.

«Liverpool FC ist ein einzigartiger Verein und ich bin dankbar, dass ich die Chance habe, ihm in dieser Funktion zu dienen», wurde Hughes in einer Pressemitteilung zitiert: «Jürgen Klopp führt eine hervorragende Mannschaft und Kader und gleichzeitig ist auch das Engagement für junge Spieler und deren Weg in die erste Mannschaft herausragend.»

Der 44-Jährige sammelte als Technischer Direktor beim AFC Bournemouth Erfahrungen, wo er ein Jahrzehnt lang größtenteils erfolgreich tätig war. Als Spieler war der Schotte im defensiven Mittelfeld hauptsächlich für Portsmouth und Bournemouth im Einsatz gewesen.