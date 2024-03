Der Slowene Slavko Vinčić pfeift das Achtelfinal-Rückspiel der Bayern gegen Lazio Rom. Slavko Vinčić? Da war doch was...

München (dpa) - Ist dieser Schiedsrichter ein schlechtes Omen für den FC Bayern? Slavko Vinčić wird am Dienstag (21.00 Uhr) in München das Champions-League-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Lazio Rom leiten.

Im Achtelfinal-Rückspiel muss das Team von Trainer Thomas Tuchel ein 0:1 aus der ersten Partie in Rom aufholen, um doch noch ins Viertelfinale der europäischen Königsklasse einzuziehen.

Der 44 Jahre alte Vinčić war erst einmal bei einer Bayern-Partie in der Champions League im Einsatz, und zwar beim bitteren Viertelfinal-Aus 2022 gegen den krassen Außenseiter FC Villarreal. Ein 1:1 im Rückspiel in der Allianz Arena reichte den damals noch vom heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann betreuten Bayern nicht zum Weiterkommen. Kurz vor Schluss erzielte Villarreal damals den Ausgleich. Das Hinspiel in Spanien hatten die Bayern übrigens - wie jüngst gegen Lazio - mit 0:1 verloren.

Vinčić hat in der laufenden Spielzeit schon eine Partie von Lazio gepfiffen, und zwar beim 1:1 in der Gruppenphase gegen Atlético Madrid.