Fußball Schiedsrichter Vinčić böses Omen für Bayern gegen Real?

Inter Mailand - Bayern München
Vor einem Jahr in Mailand: Harry Kane diskutiert mit Schiedsrichter Slavko Vinčić. (Archivbild)

Slavko Vinčić wird das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Real Madrid leiten. Der Slowene war auch beim Münchner Viertelfinal-Aus vor einem Jahr im Einsatz.

München (dpa) - Ist dieser Schiedsrichter ein schlechtes Omen für den FC Bayern? Der Slowene Slavko Vinčić leitet am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Viertelfinal-Rückspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Real Madrid in der Champions League.

Positive Ergebnis-Erinnerungen wird der Unparteiische bei Trainer Vincent Kompany und dem Münchner Team um Torjäger Harry Kane nicht auslösen. Der 46-Jährige hat in der vergangenen Saison zwei Königsklassen-Partien der Münchner geleitet, beide mit negativem Ausgang.

Vinčić war in der Ligaphase bei der 1:4-Auswärtsniederlage der Bayern gegen den FC Barcelona im Einsatz. Und auch beim 2:2 gegen Inter Mailand, das vor einem Jahr das Ausscheiden im Viertelfinale besiegelte. Auch 2022 war Vinčić der Schiedsrichter, als die Bayern in der heimischen Allianz Arena nach einem 1:1 im Rückspiel gegen den FC Villarreal ebenfalls im Viertelfinale scheiterten.

Immerhin: Zwei Achtelfinal-Rückspiele konnte die Bayern auch unter der Leistung des international erfahrenen Referees gewinnen; 2025 gegen Bayer Leverkusen (2:0) und ein Jahr zuvor gegen Lazio Rom (3:0).

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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