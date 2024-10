Nach dem Absturz in der 2. Liga geht Schalke auf Tour. Zwei Spiele in Süddeutschland stehen an. Der Trainer hofft auf genügend Zeit.

Gelsenkirchen (dpa) - Nach zwei Niederlagen am Stück mit dem FC Schalke 04 nutzt der neue Trainer Kees van Wonderen die Woche mit zwei Spielen in Augsburg und Ulm zu einem kleinen Trainingslager. «Wir wollen die Zeit nutzen, um die Mannschaft noch besser kennenzulernen und um Dinge zu verbessern», sagte der Niederländer vor dem Pokalspiel am Dienstag beim Bundesligisten FC Augsburg (Dienstag, 18.00 Uhr). Drei Tage später gastiert der Tabellen-15. der 2. Liga im Abstiegs-Duell beim SSV Ulm 1846.

In beiden Spielen dieser Süd-Tour wird der Schalker Coach wie angekündigt mit Torhüter Justin Heekeren planen. In den ersten beiden Spielen unter dem neuen Trainer stand Ron-Thorben Hoffmann zwischen den Pfosten. «Justin kann jetzt zeigen, wie seine Persönlichkeit ist und wie er mit Feedback umgeht», erklärte der Niederländer seine ungewöhnliche Maßnahme.

Trainer spürt Unterstützung

Die Kritik der Zuschauer nach der Pleite gegen Fürth und auch die kritischen Worte von Sportdirektor Ben Manga kann van Wonderen nachvollziehen. «Er hat völlig recht, wenn er kritisch ist. Aber er ist auch immer da, um zu helfen. Ich spüre Unterstützung», sagte der Schalker Coach. Seine Spieler, die von den Fans lautstark ausgepfiffen wurden, nimmt er in Schutz. «Die Spieler sitzen nicht in der Kabine und lachen. Das sind keine Maschinen. Wir brauchen Zeit, um das hinzubekommen», sagte van Wonderen.

Die Spieler seien stolz, für den FC Schalke 04 zu spielen. «Die wollen auch erfolgreich sein», erklärte der Trainer. Das Pokalspiel sei dafür ein wichtiges Spiel. «Da kann man sich zeigen und als Mannschaft einen großen Schritt machen. Es liegt jetzt an uns, das umzusetzen.»