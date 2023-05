Für Offensivspieler Mohamed Salah ist die verpasste Champions-League-Qualifikation mit dem FC Liverpool ein Schock.

Manchester (dpa) - «Ich bin am Boden zerstört. Es gibt keine Entschuldigung dafür», schrieb der Ägypter nach dem 4:1-Sieg des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United im Nachholspiel gegen den FC Chelsea bei Twitter. Dadurch kann das Team von Trainer Jürgen Klopp in der englischen Premier League am letzten Spieltag nicht mehr Platz vier erreichen.

«Wir hatten alles, was wir brauchten, um es dieses Jahr in die Champions League zu schaffen, und wir haben versagt», schrieb der 30-jährige Salah. Die Liverpooler, die 2019 die Königsklasse gewannen, sind erstmals nach sechs Jahren nicht in der Champions League dabei. Die Reds liegen einen Spieltag vor Saisonende sechs Punkte hinter United und vier Zähler hinter Newcastle United.

Damit wird die Klopp-Elf trotz der Aufholjagd in den letzten Wochen die Premier League auf dem fünften Platz beenden und nächste Saison in der Europa League spielen. «Wir sind Liverpool und die Qualifikation für den Wettbewerb ist das absolute Minimum», schrieb der enttäuschte Salah.