Felix Nmecha steht nach seinem Wechsel aus Wolfsburg nach Dortmund schnell in der Kritik. Derzeit geht aber kein Weg an ihm vorbei. Trainer Nuri Sahin hat dennoch eine deutliche Forderung an ihn.

Dortmund (dpa) - Trainer Nuri Sahin sieht Mittelfeldspieler Felix Nmecha endlich angekommen bei Borussia Dortmund. Der BVB-Coach lobte den 24-Jährigen für sein «sehr, sehr gutes Spiel» beim 2:1 am Samstag gegen RB Leipzig. «Seine Entwicklung sehe ich auch sehr positiv», sagte Sahin vor dem Champions-League-Spiel heute gegen Sturm Graz (21.00 Uhr/ DAZN), in dem der einmalige deutsche Fußball-Nationalspieler sehr wahrscheinlich wieder zur Startelf zählen wird.

Sahin sieht in Nmecha viel Potenzial

Nmecha genieße bei ihm viel Anerkennung, werde aber auch mitunter scharf kritisiert, weil sein Spiel noch zu riskant sei. «Er muss den nächsten Schritt jetzt gehen. Der nächste Step für ihn ist, zu verstehen, wann er ins Risiko gehen kann», sagte Sahin. «Dann haben wir für die nächsten Jahre einen Top-, Top-Spieler. Er kann auf der Sechs spielen, auf der Acht oder auf der Zehn. Das sind Mittelfeldspieler, die man sich wünscht», befand der BVB-Coach.

Nmecha war im vergangenen Jahr für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg gekommen und hatte in seiner ersten Saison in Dortmund oft in der Kritik gestanden. Auch wegen der aktuellen Verletztenmisere beim BVB kommt der 24-Jährige derzeit aber regelmäßig zum Einsatz. Gegen Leipzig war Nmecha einer der besten Dortmunder.