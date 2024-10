Auf die Enttäuschungen in der Bundesliga und in der Champions League folgt für Borussia Dortmund nun auch ein bitteres Pokal-Aus in Dortmund. Konsequenzen gibt es aber erstmal nicht.

Wolfsburg (dpa) - Bei Borussia Dortmund ist der Job von Trainer Nuri Sahin auch nach dem Pokal-Aus beim VfL Wolfsburg nicht in Gefahr. «Wir werden zusammenstehen. Wir gehen da gemeinsam durch», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach der 0:1-Niederlage nach Verlängerung.

Auf die Frage, was dieses Zweitrunden-Aus für Sahin bedeuten würde, sagte Kehl: «Nichts!» Das sei «keine Situation, die Borussia Dortmund nicht in der Vergangenheit auch schon gemeistert hat».