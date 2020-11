Der 1. FC Saarbrücken bezwingt Dynamo Dresden spät mit 2:1.

Geht’s nicht auch mal früher? Nein, wieder hat es Drittligist 1. FC Saarbrücken mächtig spannend gemacht. Und wieder hat der Neuling beim 2:1 (1:1) über Dynamo Dresden den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit bejubeln dürfen. Sebastian Jacob drückte am kurzen Pfosten den Ball volley ein, als der wertvollste Mann des Matchs scharf nach innen gepasst hatte. Wegbereiter war zunächst Maurice Deville, als Vorlagengeber aber glänzte Nicklas Shipnoski, der nach Devilles Zuspiel Dynamo-Kapitän Sebastian Mai alt aussehen ließ. Der Nordpfälzer in Saar-Diensten hatte auch Ende der ersten Hälfte den Ausgleich markiert. In der Nachspielzeit, wann sonst.

Jacob (haarscharf vorbei) wie Shipnoski (übers Tor) hätten zuvor schon die Partie zugunsten des FCS drehen können. Clevere Dresdner hatten die überlegenen Gastgeber erst mal spielen lassen – und bei erster Gelegenheit eiskalt zugelangt. Christoph Daferner krönte einen Konter (17.). Die Malstatter brachten längere Zeit wenig Zwingendes zuwege. Klasse aber Shipnoskis Kopfballtreffer vom Elfmeterpunkt aus. Timm Golley hatte aus vollem Lauf geflankt (45.+1). Der Absteiger blieb stets gefährlich, der Aufsteiger wartete geduldig auf die Chance zum „Lucky Punch“. Dass der Schlag wieder auf den letzten Drücker klatschte, „war so nicht geplant, aber verdient“, wie der mitgenommene Coach Lukas Kwasniok fand.