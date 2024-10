Einem ehemaligen Fußball-Nationalspieler aus Südkorea wird vorgeworfen, Geschlechtsverkehr mit mehreren Frauen gegen deren Willen gefilmt zu haben. Bei seiner letzten Aussage zeigt er sich geständig.

Seoul (dpa) - Die Staatsanwaltschaft eines Seouler Gerichts fordert vier Jahre Haft für den südkoreanischen Profi-Fußballer Ui-jo Hwang. Dem Stürmer des türkischen Vereins Alanyaspor wird vorgeworfen, Geschlechtsverkehr mit zwei Frauen entgegen deren Willen gefilmt zu haben, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Zu Beginn des Prozesses vor dem Bezirksgericht der Hauptstadt Seoul hatte Hwang die Vorwürfe noch abgestritten. Nun bekannte er sich während der letzten Anhörung in allen Anklagepunkten für schuldig. «Ich entschuldige mich aufrichtig bei all jenen, die durch meine unrechtmäßigen Handlungen verletzt wurden», sagte der 32-Jährige.

Bis Sommer in England unter Vertrag

Der Fall gelangte bereits im vergangenen Sommer an die Öffentlichkeit. Zunächst hatte Hwang Anzeige gegen die Frau seines älteren Bruders wegen Erpressung erstattet, nachdem diese intime Aufnahmen von dem Fußballspieler mit anderen Frauen in den sozialen Medien geteilt hatte. Während der Ermittlungen fand die Polizei schließlich Hinweise auf die Straftaten Hwangs und nahm ihn in Untersuchungshaft.

Der ehemalige südkoreanische Nationalspieler stand noch bis zum Sommer beim englischen Erstligaclub Nottingham Forest unter Vertrag.

Das Urteil soll voraussichtlich am 18. Dezember verkündet werden.