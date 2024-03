Das Freundschaftsspiel von Russland gegen Serbien scheint in Kriegszeiten nicht wie jedes andere - es zählt aber so.

Berlin (dpa) - Russlands erstes Fußball-Testspiel gegen einen europäischen Gegner seit dem Angriff auf die Ukraine zählt wie jede andere Partie für die Weltrangliste. Der Weltverband FIFA bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass die Partie gegen Serbien an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) in Moskau alle Kriterien dafür erfülle.

Der russische Verband war nach Kriegsbeginn im Februar 2022 auf Club- sowie Nationalmannschaftsebene von allen Fußball-Wettbewerben ausgeschlossen worden. Testspiele blieben aber möglich.

Die Mannschaft von Cheftrainer Waleri Karpin hat seither lediglich einige Freundschaftsspiele gegen Verbände anderer Kontinente bestritten - etwa gegen den Irak, Iran, Kuba und Kamerun. Europäische Mannschaften waren bislang nicht darunter, eine geplante Testpartie gegen Bosnien-Herzegowina war noch gescheitert. Zeitweise hatte Moskau sogar mit dem Übertritt zum asiatischen Kontinentalverband AFC kokettiert.

Für die Ausrichtung von Freundschaftsspielen müssen laut FIFA zunächst die Verbände ihre Anfrage an die beteiligten Konföderationen stellen, in diesem Fall an die Europäische Fußball-Union UEFA, die das Spiel dann bei der FIFA anmelden. Innerhalb des Europaverbandes hatte es zuletzt vermehrt Kontroversen um die Wiederzulassung russischer Teams gegeben.