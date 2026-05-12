Ex-Nationaltrainer Hansi Flick ist mit Barcelona zum zweiten Mal Meister. Karl-Heinz Rummenigge glaubt an weitere Titel für seinen früheren Weggefährten - und erinnert sich an besondere Momente.

Barcelona (dpa) - Bayern Münchens früherer Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge traut seinem ehemaligen Weggefährten Hansi Flick mit dem FC Barcelona auch internationale Titel zu. «Zweimal Meister vor Real Madrid zu werden und die Mannschaft dabei sehr verjüngt zu haben, ist eine große Leistung», sagte Rummenigge nach dem erneuten Meistertitel des früheren deutschen Fußball-Nationaltrainers mit den Katalanen der «Bild»-Zeitung.

«Ich sage voraus: Hansi wird mit dem Team auch die Champions League gewinnen, wenn er lange genug da ist», ergänzte Rummenigge. Barça hatte am Sonntag durch einen 2:0-Sieg gegen den Erzrivalen Real Madrid vorzeitig den zweiten spanischen Meistertitel in Serie perfekt gemacht.

Rummenigge sieht «herausragende Qualität» bei Flick

Dabei war Flicks Wechsel zum FC Barcelona im Jahr 2024 nach seinem Aus als deutscher Nationalcoach auch von skeptischen Stimmen begleitet worden. «Ich bin glücklich, dass er es geschafft hat, denn er hat diesen Erfolg verdient. Hansi hat diese herausragende Qualität, mit dem Team gut zu arbeiten und ein großes Vertrauensverhältnis zu seinen Spielern aufzubauen», sagte Rummenigge über den 61 Jahre alten Coach.

Mit den Münchnern war Flick unter anderem zweimal deutscher Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger geworden. «Als wir 2020 mit dem FC Bayern in der Corona-Zeit beim Champions-League-Turnier in Lissabon waren, herrschte eine Stimmung, wie ich sie beim FC Bayern noch nie erlebt hatte», sagte Rummenigge. «Die Spieler sind für ihren Trainer durchs Feuer gegangen und diesen Wert verkörpert Hansi genau wie Vincent Kompany», ergänzte der 70-Jährige mit Blick auf den aktuellen Bayern-Coach.