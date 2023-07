Der englische Stürmerstar Harry Kane von Tottenham Hotspur wird vom FC Bayern umworben. Ex-Profi Wayne Rooney würde den 29-Jährigen gern bei Manchester United sehen.

London (dpa) - Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney empfiehlt seinem Ex-Club Manchester United eine Verpflichtung von Harry Kane. Der vom FC Bayern umworbene Stürmer sei der «ideale Spieler» für Man United, sagte Rooney dem Online-Magazin «The Athletic».

Der 37-Jährige räumte allerdings ein, dass eine Verpflichtung nicht einfach sei und scherzte, der England-Kapitän werde bei seinem derzeitigen Verein Tottenham Hotspur «wie ein Gefangener» festgehalten.

«Richtiger Zeitpunkt für einen Vereinswechsel»

«Ich dachte schon letzte Saison, dass es für ihn Zeit wäre, zu gehen, und er ist geblieben», sagte Rooney. «Harry fühlt das wahrscheinlich auch und weiß, dass es da draußen für ihn Trophäen zu gewinnen gibt. Er hat alles dafür gegeben, dass es mit Tottenham klappt.» Jetzt sei der Zeitpunkt richtig, um den Verein zu wechseln, wozu Kane laut Rooney auch bereit sei. «Aber wir wissen, dass Tottenham manchmal sehr schwierig sein kann.»

Spurs-Boss Daniel Levy ist berüchtigt für seine Hartnäckigkeit bei Verhandlungen und blockierte schon vor zwei Jahren einen Wechsel Kanes zu Manchester City. Nun arbeitet der FC Bayern an einer möglichen Verpflichtung des 29 Jahre alten Nationalspielers. Dass Kane am Ende statt in München bei Man United landet, gilt auch deshalb als unwahrscheinlich, weil Levy seinen Stürmerstar nicht an einen Premier-League-Konkurrenten abgeben will.

Rooney, der zurzeit als Trainer beim MLS-Club D.C. United in den USA arbeitet, hat für Man United noch einen anderen Topstar im Visier. Kylian Mbappé sei die Art von Spieler, die sein Ex-Club verpflichten müsse, um wieder um sämtliche Trophäen mitspielen zu können. Allerdings macht sich Rooney auch mit Blick auf den Franzosen keine Hoffnungen. Es wird erwartet, dass Mbappé früher oder später zu Real Madrid wechseln wird.