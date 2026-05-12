Portugals Fußballikone spielt am Abend mit Al-Nassr im wegweisenden Spiel gegen den ersten Verfolger. Lange sieht es nach der Meisterparty aus - doch dann kommt die Nachspielzeit.

Riad (dpa) - Der frühere Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat den vorzeitigen Gewinn des Meistertitels in Saudi-Arabien ganz knapp verpasst. Der 41-Jährige kam am Abend mit seinem Club Al-Nassr wegen eines Gegentores kurz vor dem Ende der Nachspielzeit nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Verfolger Al-Hilal hinaus.

Mit 83 Punkten an der Tabellenspitze bleiben Ronaldos Titelaussichten bei noch einem Saisonspiel aber gut. Al-Hilal ist mit noch einer Partie mehr weiterhin fünf Punkte zurück. Al-Nassrs Torwart Bento verhinderte mit dem Eigentor die Titelparty unglücklich (90.+8). Die Führung hatte der frühere Leipziger Bundesliga-Profi Mohamed Simakan in der 37. Minute erzielt.

Ronaldo ist seit Dezember 2022 in Saudi-Arabien aktiv, seitdem wartet der mehrfache Champions-League-Gewinner und Europameister von 2016 auf den Meistertitel. In dieser Saison erzielte der 41-Jährige bislang 26 Tore.