Bei der EM in Deutschland kann Cristiano Ronaldo nicht überzeugt. Das scheint aber kein Grund zum Aufhören zu sein. Der ehemalige Weltfußballer macht weiter.

Lissabon (dpa) - Weltrekordler Cristiano Ronaldo spielt weiter für die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft. Der 39-Jährige, der inzwischen in Saudi-Arabien bei Al-Nassr unter Vertrag steht, wurde von Trainer Roberto Martínez in den Kader für die kommenden Nations-League-Partien berufen. Zuletzt war immer wieder über einen Abschied des ehemaligen Weltfußballers aus der Seleção spekuliert worden - auch weil Ronaldo bei der EM in Deutschland enttäuscht hatte.

Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wäre Ronaldo, der mit 130 Toren mehr Tore für ein Nationalteam erzielt hat als jeder andere Spieler, 41 Jahre alt. Am Donnerstagabend war er für seine Leistungen in der Champions League gewürdigt worden. Aleksander Ceferin, Präsident der Europäischen Fußball-Union UEFA, sagte dabei scherzhaft, Ronaldo würde nicht altern.

In der Nations League trifft Portugal am 5. September auf Kroatien. Drei Tage später steht die Partie gegen Schottland an. Bei der EM war Portugal im Viertelfinale an Frankreich gescheitert.