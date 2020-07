Groningen (dpa) - Arjen Robben trifft bei seinem Comeback im Trikot des FC Groningen auf die PSV Eindhoven mit Trainer Roger Schmidt.

Die Partie findet am 13. September statt. Einen Tag zuvor eröffnen der FC Utrecht und AZ Alkmaar die neue Spielzeit in der niederländischen Ehrendivision. Robben hatte vor ein paar Wochen seine Rückkehr auf den Fußballplatz angekündigt, nachdem er seine Karriere 2019 nach zehn Jahren im Trikot des FC Bayern München beendet hatte. Vor 20 Jahren hatte der 36-Jährige seine Laufbahn in Groningen begonnen. Schmidt ist seit diesem Sommer Trainer in Eindhoven.

Alle Topspiele in den Niederlanden sowie die meisten Derbys finden erst nach der kurzen Winterpause im Jahr 2021 statt. Damit wollen die Spielplanmacher erreichen, dass bei diesen besonderen Duellen so viele Zuschauer wie möglich in den Stadien dabei sein können. Wegen der Corona-Krise ist noch unklar, wie viele Fans beim Saisonstart in den Arenen Einlass finden.

