Mit Camping-Stühlen und Sonnenschirmen sichern sich Fans einen Platz in der Schlange. Manuel Neuers Autogrammstunde sorgt für außergewöhnlichen Andrang in Herzogenaurach.

Herzogenaurach (dpa) - Die Rückkehr von Manuel Neuer in die Fußball-Nationalmannschaft elektrisiert die Fans: Schon Stunden vor einer Autogrammstunde des Rekordtorwarts in Herzogenaurach bildete sich vor dem Adidas-Store eine lange Schlange mit Anhängern, viele in Trikots des DFB-Teams und des FC Bayern München.

Wartezeit in Camping-Stühlen

90 Minuten vor dem Start um 13.15 Uhr standen bereits rund 500 Fans an, um eine Unterschrift oder ein Selfie von ihrem Idol zu ergattern. Viele hatten bei herrlichem Wetter Camping-Stühle und Sonnenschirme mitgebracht. Die ersten Fans hatten sich bereits am frühen Morgen angestellt.

Der Sponsorentermin ist Neuers erster öffentlicher Auftritt im Rahmen der Vorbereitung der DFB-Elf auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den 40-Jährigen für das XXL-Turnier nach zwei Jahren wieder in die Nationalmannschaft geholt.

Manuel Neuer absolviert nach seiner Verletzung Regenerationstraining. Foto: Marc Schüler/dpa

Während die Fans auf Neuer warteten, absolvierte die DFB-Elf in unmittelbarer Nähe ein Geheimtraining. Der Bayern-Schlussmann hatte am Vortag wegen seiner Wadenverhärtung nur ein Regenerationsprogramm absolvieren können. Für das Testspiel am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Finnland plant Nagelsmann wegen der Blessur noch ohne Neuer, er wird wieder durch Oliver Baumann vertreten.