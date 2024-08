Nach monatelangen Gesprächen unterschreibt Marco Reus einen Vertrag bei Los Angeles Galaxy. Die Chancen, dass er im ersten Spiel direkt zum Einsatz kommt, sind sprunghaft gestiegen.

Carson (dpa) - Marco Reus hat sein Visum für die USA erhalten und kann schon am Samstag sein Debüt für Los Angeles Galaxy geben. Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund hatte in der vergangenen Woche einen Zweieinhalbjahresvertrag unterzeichnet und spielt erstmals in seiner Karriere im Ausland. Ob er im Heimspiel gegen Atlanta United in der deutschen Nacht zu Sonntag (4.30 Uhr) spielberechtigt sein würde, war bis zum Donnerstag aber offen. Dann berichtete sein neuer Club von dem genehmigten Visum.

«Wir sehen seine Qualität in den Aktionen. Ich glaube, er hat noch keine Chance vergeben, seit er hier ist», sagte Trainer Greg Vanney über die Trainingseindrücke von seinem Neuzugang. «Auch wie er sich auf dem Platz bewegt zeigt, wie groß seine Intelligenz ist.»

Reus steht bei Galaxy in einer Reihe mit früheren Stars wie David Beckham und Zlatan Ibrahimovic, die beide zu den größten Attraktionen der Club-Geschichte zählten. Nach zwölf Jahren bei Borussia Dortmund war sein Vertrag im Sommer ausgelaufen.