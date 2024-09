17 Meisterschaften, zehn Pokale, acht Champions-League-Titel: Mit Olympique Lyon sammelt Wendie Renard Pokale wie andere Menschen Briefmarken. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Lyon (dpa) - Europas erfolgreichste Vereinsfußballerin Wendie Renard bleibt Olympique Lyon auch in den kommenden Jahren treu. Wie der französische Rekordmeister mitteilte, verlängerte die achtmalige Champions-League-Siegerin ihren Vertrag um drei Jahre. Die 34 Jahre alte Innenverteidigerin, die mit 116 Einsätzen vor Wolfsburgs Alexandra Popp (97 Spiele) auch Rekordspielerin der Königsklasse ist, spielt bereits seit 2006 für Lyon. Bislang kommt sie auf 477 Pflichtspiele für den französischen Meister.

Neben ihren internationalen Erfolgen mit Olympique holte Renard mit dem Club zudem 17 französische Meisterschaften und zehnmal den nationalen Pokal. «Ich bin sehr glücklich, bei meinem Herzensverein zu verlängern», sagte die Olympique-Kapitänin. Ihr Ziel sei auch weiterhin, Trophäen zu sammeln.

Im Nationalteam, für das Renard in 163 Länderspielen auflief und an vier Welt- sowie drei Europameisterschaften teilnahm, fehlt der torgefährlichen Kopfballspezialistin ein großer Titel noch. Beim olympischen Heim-Turnier in diesem Sommer scheiterte Frankreich im Viertelfinale an Brasilien (0:1).