Mailand (dpa) - Der schwedische Altstar Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand hat seine Oberschenkelverletzung auskuriert und steht im Duell mit seinem Ex-Club Manchester United in der Fußball-Europa-League wieder zur Verfügung.

Der 39-Jährige hatte zuletzt vier Partien pausieren müssen, darunter auch beim 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel in Old Trafford. „Seine Rückkehr in den Kader ist wichtig für uns, aber es ist klar, dass er nicht über 90 Minuten spielen kann“, sagte Milan-Coach Stefano Pioli. Der Torjäger hatte von 2016 bis 2018 für Man United gespielt.

Ohne Ibrahimovic hatte der italienische Traditionsclub nur ein Spiel gewonnen und den Anschluss in der Serie A zu Spitzenreiter Inter Mailand bei nun neun Punkten Rückstand verloren.

Ende März könnte Ibrahimovic auch nach fünf Jahren sein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft geben. Nationaltrainer Janne Andersson nominierte den Stürmer für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und Kosovo sowie ein Freundschaftsspiel gegen Estland.

