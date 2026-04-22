Fußball Rebrow nicht mehr Nationaltrainer der Ukraine

Serhij Rebrow
Ist nicht mehr Trainer der Ukraine: Serhij Rebrow (Archivbild)

Nach dem Scheitern in den Playoffs trennt sich die Ukraine von Trainer Rebrow. Ex-Stürmer Schewtschenko spricht von einem Neuanfang für das Fußball-Nationalteam.

Kiew (dpa) - Serhij Rebrow ist nicht mehr Trainer der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der Verband nach der verpassten WM-Qualifikation mit. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

«Wir müssen nach vorne blicken und neue Entscheidungen treffen, die das Fundament für die zukünftige Nationalmannschaft bilden werden», sagte Ex-Stürmerstar Andrij Schewtschenko als Präsident des ukrainischen Fußballverbandes.

Rebrow hatte das Traineramt 2023 angetreten und die Nationalmannschaft zur EM geführt. In der WM-Qualifikation zerplatzten die Hoffnungen aber in den Playoffs. Der frühere Stürmer werde dem Verband aber als Vizepräsident und Mitglied des Exekutivkomitees weiter zur Verfügung stehen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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