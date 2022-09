Der spanische Fußball-Meister Real Madrid muss vorerst auf seinen Top-Torjäger Karim Benzema verzichten.

Madrid (dpa) - Der französische Nationalspieler habe im Champions-League-Spiel bei Celtic Glasgow (3:0) eine Sehnenverletzung und eine Muskelzerrung im rechten Oberschenkel erlitten, teilte der Verein mit. Einen Zeitplan für Benzemas Rückkehr nannte Real nicht. Der Stürmer war in Glasgow nach einer halben Stunde ausgewechselt worden. Sein Vertreter Eden Hazard bereitete einen Treffer vor und erzielte auch das 3:0.

Titelverteidiger Real empfängt in seinem nächsten Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Gruppe F RB Leipzig.