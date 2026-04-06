Trotz der jüngsten 1:2-Pleite auf Mallorca geht Real Madrid zuversichtlich ins Duell mit dem FC Bayern. Stürmerstar Vinícius setzt dabei auch auf den ganz besonderen Einfluss der Fans im Bernabéu.

Madrid (dpa) - Stürmerstar Vinícius Júnior von Real Madrid ist vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern siegessicher. «Ich glaube, dass es für uns eine schöne letzte Saisonphase wird», sagte der Brasilianer vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Madrider Bernabéu-Stadion - und zwar lächelnd und mit fester Stimme.

Auch Trainer Álvaro Arbeloa strahlte Zuversicht aus. Er versicherte, ein Ausscheiden sei für ihn und seine Schützlinge kein Thema. «Wir denken nicht daran, in dieser Runde auszuscheiden. Ich verstehe, dass ihr (Journalisten) alle Szenarien durchgeht, aber für uns gibt es nur ein Ziel: Die Bayern zu schlagen. Darauf konzentrieren wir uns und daran glauben wir.» Am Dienstag wolle man sich und den Fans «eine große Champions-Nacht» schenken.

Der spanische Rekordmeister um Vinícius Júnior, den französischen Torjäger Kylian Mbappé und den deutschen Nationalverteidiger Antonio Rüdiger verfüge über «die besten Spieler der Welt», betonte der Coach. Deshalb wolle man auch «das beste Team der Welt sein». Dafür müsse nur das individuelle Talent in den Dienst der Mannschaft gestellt werden.

Real-Fans «verändern die Dynamik der Spiele zu Hause»

Vinícius Júnior setzt auf die besondere Stimmung im Bernabéu: «Ganz sicher spielt bei uns die Verbindung zwischen Spielern und Fans eine große Rolle. Sie verändert die Dynamik der Spiele zu Hause, vor allem in der Champions League.»

Die 1:2-Pleite in der Liga bei der Generalprobe beim RCD Mallorca schmälert die Erwartungen des 25-Jährigen nicht. «Es gibt nun mal Tage, an denen wir weniger fokussiert sind. Das ist uns auf Mallorca passiert», erklärte der Brasilianer.

«Ohne Kane ändert sich viel»

Auch der mögliche Ausfall von Bayern-Torjäger Harry Kane war Thema der Pressekonferenz. Auf die Frage, ob das ein Vorteil sei, antwortete Vinícius: «Ohne Kane ändert sich viel, denn er erzielt viele Tore. Aber sie (die Bayern) haben ein großartiges Team mit Spielern, die ihre Positionen ständig wechseln. Wer auch immer spielt, es wird sehr schwer und wir müssen bereit sein.»

Arbeloa ist zuversichtlich und denkt nur ans Weiterkommen. (Archivbild) Foto: Manu Fernandez/dpa

Arbeloa, der erst seit der Entlassung von Xabi Alonso im Januar in Madrid in der Hauptverantwortung steht, sagte über den Gegner: «Bayern ist ein perfekt eingespieltes Team, das sofort seine Handschrift zeigt: aggressiv in der Defensive, kompakt in der Absicherung und im Angriff über außen mit technisch starken Spielern.»