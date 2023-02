Real Madrid bleibt in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest in Sichtweite zu Spitzenreiter FC Barcelona.

Pamplona (dpa) - Der Rekordmeister gewann 2:0 (0:0) bei Osasuna Pamplona. Fede Valverde erzielte in der 78. Minute per Direktabnahme nach Zuspiel von Vinicius Junior den Führungstreffer für die Gäste. Marco Asensio (90.+2) besorgte in der Nachspielzeit die Entscheidung.

Real-Trainer Carlo Ancelotti hatte in der Innenverteidigung auch Nationalspieler Antonio Rüdiger aufgeboten. Toni Kroos fehlte erneut, der Weltmeister von 2014 ist angeschlagen. Durch den Erfolg liegt Real Madrid nach nun 22 Spielen fünf Punkte hinter dem FC Barcelona. Die Katalanen können ihren Vorsprung am Sonntag mit seinem Heimsieg gegen den FC Cádiz wieder auf acht Zähler ausbauen.