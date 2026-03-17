PSG gewinnt auch das Rückspiel gegen Chelsea deutlich, Real Madrid siegt dank zwei Toren von Vinícius Júnior bei Manchester City. Sporting Lissabon beendet ein Fußball-Märchen.

London/Manchester (dpa) - Paris St. Germain und Real Madrid sind ihrer Favoritenrolle nach einem Drei-Tore-Polster aus dem Hinspiel gerecht geworden und haben problemlos das Viertelfinale der Champions League erreicht. Titelverteidiger PSG gewann sein Achtelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea mit 3:0 (2:0), Real setzte sich mit 2:1 (1:1) bei Manchester City durch. Sporting Lissabon vollbrachte dagegen ein kleines Fußball-Wunder gegen FK Bodö/Glimt.

Sporting Lissabon gelingt denkwürdiges Comeback

Sporting holte ein 0:3 aus dem Hinspiel auf und erreichte dank eines famosen 5:0 (1:0, 3:0)-Heimerfolgs nach Verlängerung gegen Bodö/Glimt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale. Dort wartet der FC Arsenal als nächster Gegner. Trotz eines Rückstands von mindestens drei Toren nach dem Hinspiel die nächste Runde zu erreichen, war in der Champions League zuvor nur vier anderen Mannschaften geglückt: dem FC Liverpool (2019), der AS Rom (2018), dem FC Barcelona (2017) und Deportivo La Coruña (2004).

Real Madrid mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Anfangself spielte gegen Man City ab der 20. Minute in Überzahl. Bernardo Silva sah Rot, als er einen Schuss mit dem Arm abwehrte, Vinícius Júnior (22.) verwandelte den fälligen Elfmeter. In der Nachspielzeit (90.+2) gelang dem brasilianischen Nationalspieler der zweite Treffer. Erling Haaland (41.) glich zwischenzeitlich für die Engländer aus.

Das Hinspiel hatte der spanische Rekordmeister 3:0 gewonnen. Im Viertelfinale dürfte Real auf den FC Bayern München treffen. Der deutsche Meister hatte Atalanta Bergamo im Hinspiel mit 6:1 bezwungen. Das Rückspiel findet an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) statt.

Nach Bradley Barcolas Tor zum 2:0 hatte PSG das Weiterkommen in der Tasche. Foto: Kin Cheung/dpa

PSG früh auf der Siegerstraße

Paris St. Germain hatte das Weiterkommen im Grunde nach einer Viertelstunde perfekt gemacht. Khvicha Kvaratskhelia (7.) und Bradley Barcola (15.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung, Senny Mayulu (62.) legte nach der Pause nach. Das Hinspiel hatte der französische Meister mit 5:2 für sich entschieden. In der nächsten Runde trifft PSG auf Galatasaray Istanbul oder den FC Liverpool.

In Lissabon waren die Gastgeber von Anfang an drückend überlegen, es dauerte aber bis zur 34. Minute, ehe Gonçalo Inácio das 1:0 besorgte. Pedro Gonçalves (61.) und Luis Suárez (78./Handelfmeter) trafen in der zweiten Hälfte und erzwangen damit eine Verlängerung. Dort erzielte Maxi Araújo nach zwei Minuten das 4:0, Rafael Nel (120.+1) sorgte in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung.

Für Bodö/Glimt war die Saison dennoch ein Riesenerfolg. Erst eine norwegische Mannschaft war in der Königsklasse weiter gekommen: Rosenborg Trondheim erreichte in der Saison 1996/97 das Viertelfinale.