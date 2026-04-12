Fußball Real-Präsident Pérez will Kroos in sportliche Leitung holen

Florentino Pérez (r) und Toni Kroos
Florentino Pérez (r) will Fan-Liebling Kroos zurück zu Real lotsen. (Archivbild)

Toni Kroos könnte bald eine neue Rolle bei Real Madrid übernehmen. Präsident Pérez will ihn mit einer neuen Rolle betrauen. Ein Schritt, der viele Fans begeistern dürfte.

Madrid (dpa) - Knapp zwei Jahre nach seinem Karriereende könnte Toni Kroos in einer anderen Funktion zu Real Madrid zurückkehren. Der Fußball-Weltmeister von 2014 soll mit einer Aufgabe in der sportlichen Leitung betraut werden, wie die spanische Sportzeitung «AS» berichtete. Demnach soll Real-Präsident Florentino Pérez großes Interesse haben, den früheren deutschen Nationalspieler bei den Königlichen zur kommenden Saison einzubinden. Kroos genießt bei den Fans der Madrilenen Legendenstatus.

Kroos (36) hatte Ende Juni 2024 seine Erfolgskarriere mit dem fünften Gewinn der Champions League mit Real beendet. Insgesamt gewann er sechsmal den bedeutendsten Vereinstitel (einmal mit FC Bayern München). Zudem holte er während seiner zehn Jahre in Madrid fünfmal die Club-WM, viermal den UEFA-Super-Cup, vier Meistertitel, einmal den Pokal sowie viermal den spanischen Supercup.

Kroos lebt mit seiner Frau und den gemeinsamen drei Kindern nach wie vor in Madrid.

Toni Kroos
Toni Kroos soll bei Real Madrid eine neue Funktion übernehmen. (Archivbild)
Toni Kroos
Toni Kroos genießt bei Real Madrid Legendenstatus. (Archivbild)

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