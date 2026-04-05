Später Ausgleich, dann doch die Niederlage: Real muss sich Mallorca geschlagen geben und bleibt in der Liga ein gutes Stück hinter Barcelona. Am Dienstag kommen die Bayern.

Palma de Mallorca/Madrid (dpa) - Real Madrid hat die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern München verpatzt. In der spanischen Liga verlor der Rekordmeister 1:2 (0:1) bei RCD Mallorca und kam damit am 30. Spieltag nicht näher an Spitzenreiter FC Barcelona heran.

Der Titelverteidiger hat nach dem 2:1 (1:1) bei Atlético Madrid nun sogar sieben Punkte Vorsprung. Von Robert Lewandowskis Schulter prallte der Ball in der 87. Minute zum Sieg ins Tor. Am Mittwoch sehen sich beide Teams in der Champions League schon wieder. Real erwartet den FC Bayern am Dienstag zum Viertelfinal-Hinspiel in der europäischen Königsklasse.

Real gleich spät aus und verliert noch

In einer Partie mit zunächst nur wenigen Chancen auf beiden Seiten brachte Mallorcas Malu Morlanes die Gastgeber in der 41. Minute in Führung. Morlanes kam nach einer Flanke vor Nationalspieler Antonio Rüdiger an den Ball und schoss aus wenigen Metern ein.

Kylian Mbappé trieb die Real-Offensive zwar immer wieder an, zwingende Gelegenheiten konnte sich das Star-Ensemble aber weiterhin nur selten erarbeiten. Erst Eder Militao (88.) sorgte kurz vor Schluss für den Ausgleich. Doch Vedat Muriqi (90.+1) traf in der Nachspielzeit noch zum Sieg für das Team von Mallorca, das drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt holte.

Viel Aufregung beim Barcelona-Spiel

Beim Topspiel am Abend ging der Tabellendritte Atlético durch Giuliano Simeone in Führung (39.), Marcus Rashford (42.) glich wenig später aus. Nicolás González sah nach einem Foul an Barcelona-Star Lamine Yamal nach Videobeweis unmittelbar vor der Pause die Rote Karte. Auf der anderen Seite nahm der Schiedsrichter Rot für Barcelonas Gerard Martin wieder zurück und gab nur Gelb. Barcelona drängte auf den Sieg und hatte Glück, als der Ball nach einer Abwehr von Torwart Juan Musso an Lewandowskis linke Schulter prallte und von dort ins Tor.