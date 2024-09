Real Madrid macht es gegen Deportivo Alaves spannend. Am Ende reicht es für die Königlichen zum nächsten Sieg in der Primera División.

Madrid (dpa) - Dank eines Zittersieges ist Real Madrid weiter der ärgste Verfolger des spanischen Tabellenführers FC Barcelona. Die Königlichen gewannen am 7. Spieltag der Primera División das Heimspiel gegen Deportivo Alaves knapp mit 3:2 (2:0). Der spanische Fußball-Rekordmeister liegt in der Tabelle mit einem Punkt Rückstand weiter auf dem zweiten Platz hinter den von Hansi Flick trainierten Katalanen. Barcelona trifft am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im ersten Spiel nach der schweren Verletzung von Torwart Marc-André ter Stegen im Heimspiel auf den FC Getafe.

Real ging in der ersten Hälfte durch das schnelle Tor von Lucas Vazquez (1. Minute) und den Treffer von Superstar Kylian Mbappé (40.) in Führung. Drei Minuten nach der Pause erzielte Rodrygo das 3:0 für das Team von Trainer Carlo Ancelotti. Doch dann kamen die Gäste immer besser ins Spiel und stellten in der turbulenten Schlussphase durch Tore von Carlos Benavidez (85.) und Kike Garcia (86.) den Anschluss her. Am Ende brachte der Champions-League-Sieger die Partie im Estadio Santiago Bernabéu aber doch noch über die Zeit und rettete den Sieg.