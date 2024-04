Nach 90 Minuten sieht es nach einem Remis im spanischen Spitzenspiel aus. Doch dann schlägt ein ehemaliger Bundesliga-Profi zu.

Madrid (dpa) - Jude Bellingham hat Real Madrid mit einem späten Tor den Sieg im spanischen Clásico beschert. Der englische Nationalspieler traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 (1:1)-Sieg der Madrilenen gegen FC Barcelona.

In der Tabelle der ersten spanischen Fußball-Liga liegt Spitzenreiter Real Madrid, bei den Toni Kroos und Antonio Rüdiger in der Startelf standen, elf Punkte vor Verfolger Barça. Die Madrilenen, in der Champions League Halbfinal-Gegner des FC Bayern München, feierten den späten Sieg, der nicht unverdient war. Dabei war der Gast zweimal in Führung gegangen.

Wenige Tage nach dem Champions-League-Aus gegen Paris erzielte Barcelona durch Andreas Christensen (6.) die erste Führung. Der Däne nutzte per Kopf einen Fehler von Real-Keeper Andrej Lunin. Den Ausgleich erzielte Vinicius Junior per Elfmeter (18.).

Verletzter auf dem Rasen

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verlor der FC Barcelona mit den Nationalspielern Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan in der Startformation den Mittelfeldspieler Frenkie de Jong. Der Niederländer wurde mit einer Trage vom Platz gebracht, nachdem er sich bei einem Pressschlag mit Valverde am Springgelenk verletzt hatte.

Schwach spielte der ehemalige Bundesliga-Stürmer Robert Lewandowski. Der Pole wurde in der 64. Minute durch Pedri ersetzt. Kurz danach traf der ebenfalls eingewechselte Fermin (69.) mit einem Abstauber zur erneuten Führung. Die Freude wehrte nicht lange, denn Real schlug zurück: Lucas Vazquez (73.) ließ dem starken Torhüter ter Stegen mit einer Direktabnahme keine Chance. Und als es nach einem Remis aussah, schlug der ehemalige Dortmund-Profi Bellingham zu und schoss das 17. Tor in der spanischen Liga.