Sevilla (dpa) - Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat mit viel Mühe einen kleinen Schritt aus der Krise gemacht, der FC Barcelona dagegen kassierte eine Niederlage.

Vier Tage vor dem entscheidenden Gruppenspiel in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach gewannen die Königlichen am Samstag in der Primera Divisíon beim FC Sevilla mit 1:0 (0:0). Durch den ersten Sieg nach drei Ligaspielen ohne drei Punkte kletterte der Titelverteidiger auf Platz drei.

Für Rivale FC Barcelona gab es mit dem 1:2 (0:1) beim FC Cadiz den nächsten Rückschlag. Barca liegt nun schon zwölf Punkte hinter Spitzenreiter Atlético Madrid, der gegen Real Valladolid 2:0 (0:0) gewann.

Ein Eigentor von Sevillas Torwart Yassine Bounou (55.) half der Mannschaft von Real-Trainer Zinédine Zidane, bei der Fußball-Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf stand, gegen den Gewinner der Europa League. In der Königsklasse muss Real gegen die Borussia gewinnen, um sicher in die K.o.-Runde einzuziehen. Mönchengladbach führt die Gruppe B mit acht Punkten an vor Schachtjor Donezk (7), das Real zweimal besiegt hatte, Madrid (7) und Inter Mailand (5).

Barca enttäuschte dagegen in Cadiz. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Jordi Alba (57.) war zu wenig. Alvaro Gimenez (8.) und Alvaro Negredo (63.) trafen für die Gastgeber. Bei den Katalanen, bei denen Marc-André ter Stegen im Tor stand, wurde Lionel Messi nach gut einer Stunde ausgewechselt.

