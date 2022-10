RB Leipzig muss in der Champions League bei Celtic Glasgow auf Nationalspieler Marcel Halstenberg verzichten. Der Verteidiger fehlte beim Abschlusstraining im Stadion des schottischen Fußball-Meisters und fällt kurzfristig aus.

Glasgow (dpa) - „Halste hat Probleme im Rippenbereich mit der Muskulatur. Es ist eine leichte Zerrung, es hat keinen Sinn gemacht“, sagte Trainer Marco Rose vor dem Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN). Nach dpa-Informationen wird der 31-Jährige allerdings nicht länger fehlen.

Nach dem 3:1 im Hinspiel vor einer Woche wird Leipzig im Celtic Park ansonsten in Bestbesetzung antreten. Die in der Bundesliga in Mainz pausierenden André Silva, Kevin Kampl und Josko Gvardiol werden wohl wieder in die Startelf rotieren.