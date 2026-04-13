Fußball Raubüberfall auf Teambus: Ghanaischer Fußballer gestorben

Fußball - Symbolbild
Der ghanaische Fußball trauert um Dominic Frimpong. (Archivbild)

Nach einem bewaffneten Überfall auf den Mannschaftsbus von Berekum Chelsea ist Spieler Dominic Frimpong gestorben. Der Verband will jetzt die Sicherheitsmaßnahmen prüfen.

Accra (dpa) - Der ghanaische Fußballspieler Dominic Frimpong ist bei einem bewaffneten Raubüberfall auf den Mannschaftsbus des Erstliga-Clubs Berekum Chelsea ums Leben gekommen. Das teilte der ghanaische Fußball-Verband (GFA) mit. Demnach befand sich der Verein auf der Rückreise vom Auswärtsspiel gegen Samartex im Süden des Landes, als sich der Vorfall ereignete.

«Maskierte Männer mit Pistolen und Sturmgewehren eröffneten das Feuer auf unseren Bus, als der Fahrer versuchte, zurückzusetzen. Spieler und Betreuer flüchteten in nahegelegene Büsche», schilderte der Club in einer Mitteilung die Ereignisse und berichtete zunächst von einem schwer verletzten Spieler, der im Krankenhaus behandelt wurde. Der Verband gab schließlich den Tod des 20-jährigen Frimpong bekannt und kündigte an, die Sicherheitsmaßnahmen für die Vereine zu verstärken.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

«Dieser tragische Vorfall ist nicht nur ein großer Verlust für Berekum Chelsea, sondern für den gesamten ghanaischen Fußball. Dominic war ein vielversprechendes junges Talent, dessen Einsatz und Leidenschaft für den Sport den Geist unserer Liga verkörperten», hieß es in der Mitteilung.

Bereits im Jahr 2023 war es zu einem ähnlichen Vorfall beim Erstligisten Legon Cities gekommen. Damals wurden allerdings keine Verletzte vermeldet.

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