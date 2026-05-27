Nach dem großen Umbruch bei AC Mailand rückt einem Medienbericht zufolge Ralf Rangnick erneut ins Rampenlicht. Gab es schon ein Treffen in Wien?

Mailand (dpa) - Bei der kriselnden AC Mailand ist einem Medienbericht zufolge wieder der deutsche Trainer Ralf Rangnick ein Thema. Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, fand in Wien ein Treffen zwischen Österreichs Fußball-Nationaltrainer und Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic sowie Club-Eigentümer Gerry Cardinale statt. Erneut sei Rangnick «möglicher Kandidat für die Rolle des Sportdirektors».

Nach dem Verpassen der Champions League setzt der Traditionsclub auf einen kompletten Neustart. Am Montag trennte sich Milan von Cheftrainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare. Auch Geschäftsführer Giorgio Furlani und der technische Direktor Geoffrey Moncada mussten gehen.

«Gazzetta»: Milan will alle Optionen prüfen

Seitdem gibt es Spekulationen über Nachfolgekandidaten. Laut «Gazzetta» steht der Spanier Andoni Iraola weit oben auf der Liste für den Posten des Coachs. Seit 2023 trainiert Iraola den englischen Premier-League-Verein AFC Bournemouth. Dem Bericht zufolge wollen Cardinale und Ibrahimovic alle Optionen für Milan prüfen. Daher das Treffen in der österreichischen Hauptstadt mit Rangnick.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer stand bereits 2020 kurz vor einem Engagement bei Milan als Ersatz für Stefano Pioli, damals in einer Doppelrolle als Trainer und Sportdirektor. Monatelang gab es in Italien Spekulationen über den Wechsel in die norditalienische Metropole. Pioli blieb letztlich doch in Mailand und verlängerte für zwei Jahre. Am Ende gewann er die Meisterschaft.