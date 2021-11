Paris (dpa) - Sergio Ramos steht im Champions-League-Aufgebot von Paris Saint-Germain für das am Mittwoch anstehende Gruppenspiel bei Manchester City.

Dies geht aus der Kaderliste von Fußballtrainer Mauricio Pochettino hervor, die der französische Spitzenclub auf seiner Homepage veröffentlichte. Ramos könnte in Manchester somit sein Debüt für den Tabellenführer der Ligue 1 feiern.

Erst am 9. November hatte der 35 Jahre alte Spanier nach 16 Jahren bei Real Madrid das erste Training für seinen neuen Club bestritten. Nach einer langen Leidenszeit, nach Zweifeln an der Gesundheit und Gerüchten um eine mögliche Vertragsauflösung soll nun der nächste Schritt zum Comeback des 180-fachen spanischen Nationalspielers folgen. Im Sommer hatte Ramos die Europameisterschaft verpasst, weil er eine Sehnenverletzung nicht rechtzeitig auskurieren konnte.

Ausfallen wird in der Partie am Mittwoch in Manchester Julian Draxler. Der Mittelfeldspieler hatte sich in der Vorbereitung auf die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft eine muskuläre Verletzung zugezogen, die ihn weiter zu einer Pause zwingt.