Ivan Rakitic ist dankbar für die Erfahrungen, die er in sechs Monaten in Saudi-Arabien gesammelt hat. Aber nun geht er - und es zieht ihn zurück in Richtung Heimat.

Berlin (dpa) - Der frühere Schalker Bundesliga-Profi Ivan Rakitic kehrt nach nur einem halben Jahr in Saudi-Arabien nach Europa zurück. Der ehemalige kroatische Fußball-Nationalspieler wechselt zu Hajduk Split. Der 36-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison, wie der neunfache kroatische Meister mitteilte. Für den in der Schweiz geborenen und aufgewachsenen Rakitic ist es die erste Station in Kroatien, wo er 2015 zu Kroatiens Sportler sowie Fußballer des Jahres gewählt worden war.



Rakitic, mit Kroatien WM-Zweiter 2018, wechselte erst im Winter vom spanischen Erstligisten FC Sevilla zu Al-Shabab. In der Saudi Pro League kam er aber lediglich achtmal zum Einsatz. Die erfolgreichste Station seiner Karriere erlebte der Mittelfeldspieler beim FC Barcelona. Mit den Katalanen wurde er unter anderem je viermal spanischer Meister sowie Cupsieger und gewann 2015 die Champions League. Mit dem FC Schalke 04 holte er 2011 den DFB-Pokal, mit Sevilla gewann er zweimal die Europa League.