Fußball Rüdiger trifft: Real setzt Barça unter Druck

Real Madrid - FC Elche
Jubelt über sein Führungstor: Antonio Rüdiger

Real Madrid bleibt nach dem Sieg gegen Elche dem FC Barcelona dicht auf den Fersen. Rüdigers Volleyschuss sorgt für eine perfekte Woche der Königlichen.

Madrid (dpa) - Auch dank des ersten Saisontreffers von Antonio Rüdiger hat Real Madrid den Druck auf Rivale FC Barcelona erhöht und eine perfekte Woche abgerundet. Die Königlichen siegten gegen den FC Elche 4:1 (2:0) und rückten damit bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Barça heran. Die Katalanen können aber am Sonntag gegen den FC Sevilla nachziehen.

Drei Tage nach der 3:0-Gala gegen Manchester City hatten die Madrilenen mit dem Abstiegskandidaten wenig Probleme. Rüdiger traf mit einem Volleyschuss zur Führung (39. Minute.), kurz darauf legte Fede Valverde nach (44.). Der Nationalspieler Uruguays hatte schon unter der Woche alle drei Tore gegen Man City erzielt. In der zweiten Halbzeit trafen außerdem Dean Huijsen (66.) und Arda Güler (89.) für Real, Elche kam durch ein Eigentor von Manuel Angel zum einzigen Treffer (85.).

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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