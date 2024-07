Der Abwehrchef erwartet gegen Spanien eine ausgeglichene Partie und setzt auf eine mutige DFB-Elf. Vor zwei Gegenspielern warnt er besonders.

Herzogenaurach (dpa) - Für DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger gibt es vor dem EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien keinen klaren Favoriten. «Für mich treffen die beiden im bisherigen Turnierverlauf stabilsten Mannschaften aufeinander. Ich sehe ein Spiel auf Augenhöhe, wir müssen bereit sein für den Kampf», sagte der 31 Jahre alte Profi vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid in einem Interview des «Kicker».

Mit einem Sieg am Freitag in Stuttgart (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) würde das DFB-Team erstmals seit 2016 wieder ein Halbfinale bei einem großen Turnier erreichen.

Von einer allzu defensiven Herangehensweise rät der Innenverteidiger trotz der gefürchteten Spielstärke der Spanier ab. «Man muss den Mut haben, nach vorn zu gehen, denn sie sind auch verwundbar. Sie pressen hoch, darüber kann man kommen», meinte Rüdiger. «Aber dazu musst du einen guten Ballbesitz und Ruhe in den Drucksituationen haben. Und du darfst keine Fehler machen, denn wir wissen um ihre Konterstärke mit Nico Williams und Lamine Yamal, zwei klassischen Außenspielern.»

Der Bedeutung der Partie ist sich Rüdiger bewusst: «Es ist ein großes und wichtiges Spiel, ein Klassiker, ich freue mich einfach darauf. Ich fühle mich auch in Spanien zu Hause, aber ich packe jetzt noch nicht so viele Emotionen in das Spiel. Das passiert erst, wenn der Schiedsrichter anpfeift», sagte der gebürtige Berliner, der mit Real im Mai die Champions League gewann.