Das Starensemble von Paris Saint-Germain um Weltmeister Lionel Messi ist im Achtelfinale des französischen Fußballpokals ausgeschieden.

Marseille (dpa) - Ohne den verletzten Torjäger Kylian Mbappé unterlag Paris am Mittwoch im Klassiker bei Olympique Marseille 1:2 (1:1). Alexis Sánchez (31.) brachte OM nach einem von PSG-Verteidiger Sergio Ramos verursachten Foulelfmeter verdient in Führung. Auf der anderen Seite erzielte Ramos nach einer Ecke den 1:1-Ausgleich (45.+2), ehe Ruslan Malinowskyj in der 57. Minute der Siegtreffer für Marseille gelang. Ein zweiter Treffer von Ramos in der Nachspielzeit (90.+2) wurde wegen Abseits aberkannt.

Am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) empfängt PSG den FC Bayern München zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League.

