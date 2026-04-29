Fußball PSG-Dämpfer vor Rückspiel in München: Hakimi fällt aus

Paris Saint-Germain - Bayern München
Im Rückspiel wird Achraf Hakimi (r.) verletzt fehlen.

Paris Saint-Germain muss vor dem Spiel beim FC Bayern einen personellen Rückschlag verkraften. Im Hinspiel-Kracher mit neun Toren hat sich ein wichtiger Spieler verletzt.

Paris (dpa) - Titelverteidiger Paris Saint-Germain muss im Rückspiel des Halbfinal-Krachers der Champions League beim FC Bayern München auf einen wichtigen Abwehrspieler verzichten. Wie der Club mitteilte, erlitt Achraf Hakimi beim 5:4 im Hinspiel in Paris bei einem Zweikampf mit Konrad Laimer eine Verletzung am rechten Oberschenkel.

Der Marokkaner werde in den kommenden Wochen nicht spielen können, hieß es auf der Homepage des französischen Hauptstadtclubs. Der 27-Jährige hatte sich auch schon bei der 1:2-Niederlage von PSG in der Gruppenphase gegen die Bayern eine Verletzung zugezogen (verstauchter Knöchel). Das Rückspiel steigt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) kommender Woche in München.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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