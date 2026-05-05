Paris Saint-Germain will wie schon 2025 ins Finale der Champions League. Dazu müssen die Franzosen beim FC Bayern bestehen. Trainer Luis Enrique erinnert an einen Tennis-Heroen aus seiner Heimat.

München (dpa) - Mit einem Verweis auf Rafael Nadal will Paris-Coach Luis Enrique seine Spieler vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern motivieren. Der einstige Tennis-Weltstar habe einmal gesagt, dass ihn die Extraklasse seiner Dauerrivalen Roger Federer und Novak Djokovic erst dazu gebracht habe, noch besser zu werden. So soll es auch Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/ DAZN) in München gehen, hofft Enrique. «Wir bewundern Bayern, sie spielen sehr guten Fußball. Aber es ist noch eine Extra-Motivation für uns, jemanden zu schlagen, der so exzellent ist», sagte er.

Das gelang seiner Mannschaft bereits im Hinspiel, das sie nach einem furiosen Schlagabtausch mit 5:4 für sich entschied. «Wir haben einen kleinen Vorteil, aber der bedeutet gar nichts», warnte der Spanier. «Wir wissen, dass Bayern dieses eine Tor locker aufholen kann. Aber auch wir können Tore schießen. Wir sind nicht da, um ein Ergebnis zu verwalten. Wir sind da, um zu gewinnen.»

Hakimi-Ersatz fühlt sich bereit

Enrique muss auf Rechtsverteidiger Achraf Hakimi verzichten, der Marokkaner erlitt im Hinspiel eine Oberschenkelverletzung. Der frühere Dortmunder dürfte von Warren Zaire-Emery ersetzt werden, der aus dem Mittelfeld nach hinten rücken würde. «Ich bin auf alles vorbereitet», sagte der 20-Jährige. Coach Enrique verriet seine Aufstellung für das Rückspiel aber freilich nicht.

Warren Zaire-Emery erwartet auch im Rückspiel einen wilden Schlagabtausch zwischen Bayern und PSG. Foto: Sven Hoppe/dpa

Auf die Frage, was für ein Duell nach dem verrückten Match von vor einer Woche zu erwarten sei, antwortete Zaire-Emery: «Wir erwarten etwas Ähnliches, wenn nicht sogar noch heftiger.» Sein Trainer hielt sich bedeckt: «Es ist egal, was ich erwarte. Es wird ein Match auf höchstem Niveau von zwei der besten Teams Europas. Es ist ein Match, um zu zeigen, warum wir hier sind.»

Enrique mahnt: «125 Prozent wären nicht gut»

Dabei werde es aber auch darum gehen, kühlen Kopf zu bewahren. «Unsere Motivation muss bei 100 Prozent sein. 125 Prozent wären nicht gut. Es muss perfekt sein», forderte Enrique. PSG will in sein zweites Königsklassen-Endspiel nacheinander. Vor knapp einem Jahr gewann der französische Meister just in der Münchner Allianz Arena das Finale gegen Inter Mailand famos mit 5:0.