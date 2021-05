Das Mega-Gehalt von Lionel Messi wurde bekannt. Das ist in mehrfacher Hinsicht Wahnsinn.

Die spanische Zeitung „El Mundo“ hat auf der Titelseite das Gehalt von Lionel Messi publik gemacht. Und zwar bis ins Detail, von der schwindelerregenden Gesamtsumme für die vier Spielzeiten von 2017 bis 2021 bis zum heruntergerechneten exorbitanten Stundenlohn. Es heißt, der Star des FC Barcelona verdient an zwei Tagen so viel wie manche Menschen in ihrem ganzen Berufsleben. Das ist Wahnsinn. Aber es ist privat und hat die Öffentlichkeit nicht die Bohne anzugehen.

Unklar ist, wie der geheime Vertrag den Weg in die Medien fand, ob es einen Maulwurf im Verein gibt und wer mit dem Verrat den Argentinier in ein schlechtes Licht rücken will. Denn zugleich wurde die Frage aufgeworfen: „Ruiniert Messi den Klub?“ Die wirtschaftliche Situation des FC Barcelona ist nämlich extrem angespannt, die Spanier sind mit 1,2 Milliarden Euro verschuldet. Auch das ist Wahnsinn, und da kommt es nicht so gut, wenn die ganze Welt den Lohnzettel eines Spielers studieren kann. Doch Barças Schulden haben nichts mit Messis Salär zu tun, sondern mit jahrelanger Geldverschwendung.

Lionel Messi, 33, ist der beste Fußballer der Welt, seit 21 Jahren im Verein, mit ihm holten die Katalanen 35 Titel, acht von zehn verkauften Barcelona-Trikots tragen seinen Namen, er ist Held der Kinder und besitzt zudem einen extrem hohen emotionalen Wert für den Klub. Barcelona ist Messi und Messi ist Barcelona. Das kostet.