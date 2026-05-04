Fußball Premiere bei PSG-Kracher: Bayern laufen in neuen Trikots auf

Neues Heimtrikot des FC Bayern München 2026/27
Bayern-Profi Joshua Kimmich zeigt das neue Bayern-Trikot für die kommende Saison.

Zur neuen Saison gehen die Fußballer des FC Bayern im relativ klassisch gehaltenen Outfit auf Titeljagd. Das neue Trikot präsentieren sie schon diese Woche - im bislang wichtigsten Spiel des Jahres.

München (dpa) - Der FC Bayern wird sein Trikot für die kommende Saison auf der größtmöglichen Fußball-Bühne präsentieren. Die Münchner laufen im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Paris Saint-Germain erstmals in den neuen Heim-Leibchen für die Spielzeit 2026/27 auf. Diese sind relativ klassisch gehalten mit hell- und dunkelroten Streifen sowie weißen Schriftzügen und Sponsoren-Embleme.

Das Team von Coach Vincent Kompany will nach dem spektakulären 4:5 im Hinspiel in Paris das Duell mit dem Titelverteidiger drehen und erstmals seit 2020 wieder in das Finale der Königsklasse einziehen.

Auch Bayern-Frauen präsentieren neues Trikot

Auch die Bayern-Frauen tragen wie ihre männlichen Vereinskollegen in dieser Woche erstmals das neue Trikot. Am Samstag (15.45 Uhr) empfangen sie Eintracht Frankfurt. Weil es das letzte Heimspiel der Saison ist, bekommen sie danach am FC Bayern Campus die Meisterschale überreicht. Die erfolgreiche Titelverteidigung hatten sie vorzeitig schon Ende April perfekt gemacht.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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