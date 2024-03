Makkabi-Präsident Meyer berichtet von Anfeindungen gegenüber Sportlerinnen und Sportlern jüdischer Vereine auch in Deutschland. Die Polizei musste mehrmals eingeschaltet werden.

Berlin (dpa) - Präsident Alon Meyer vom Sportverein Makkabi Deutschland sorgt sich um die Sicherheit von Mitgliedern jüdischer Vereine. Die Angst unter den Sportlerinnen und Sportlern sei «dramatisch größer geworden», sagte Meyer dem «Spiegel».

«Viele trauen sich nicht mehr mit dem Trikot ins Training.» In dem am Dienstag veröffentlichten Interview berichtete Meyer unter anderem von einem Nachwuchsspiel in München, das nach Drohungen gegen den gegnerischen Trainer abgesagt wurde. Er verwies auch auf Schmierereien auf den Sportplätzen und Drohungen in den sozialen Medien.

«Wir haben mehrfach die Polizei eingeschaltet», sagte Meyer. An verschiedenen Orten hätten die Vereine zudem die Sicherheit erhöht. Manche Nachwuchsteams hätten sich auf umzäunte Plätze zurückgezogen. Auch habe er Anrufe von Eltern erhalten, die sich angesichts des Kriegs im Nahen Osten Sorgen um ihrer Kinder in Deutschland machten. «Sie fragen mich: Kannst du für die Sicherheit garantieren? Aber ich kann es nicht», sagte Meyer.

