Nationaltorwart Manuel Neuer macht bei seinem angepeilten Comeback Fortschritte. Der seit sechs Bayern-Pflichtspielen wegen einer schmerzhaften Blessur am Schultereckgelenk fehlende Schlussmann absolvierte wieder torwartspezifische Übungen im Rahmen seines individuellen Trainings.

München (dpa) - Neuer wird aber wie auch Thomas Müller (muskuläre Probleme) am 1. November in der Champions League gegen Inter Mailand erneut fehlen. Frühestens am kommenden Spieltag in Berlin gegen Hertha BSC könnte das Duo wieder ein Thema sein, spätestens aber im folgenden Heimspiel gegen Werder Bremen.

Bundestrainer Hansi Flick nominiert am 10. November seinen DFB-Kader für die WM in Katar. In drei Wochen, am 23. November, bestreiten die Deutschen gegen Japan ihren Endrundenauftakt. „Manu ist auf einem guten Weg der Besserung. Ich gehe davon aus, dass er noch vor der WM wieder spielen wird und bei der WM hervorragende Spiele machen wird“, hatte Neuers Bayern-Stellvetreter Sven Ulreich nach dem 6:2 gegen Mainz gesagt.