Fußball Portugal trifft bei 2:1-Sieg erst nach Ronaldos Auswechslung

Portugal - Chile
Cristiano Ronaldo (3.v.l.) und Portugal setzten sich souverän gegen Chile durch.

Cristiano Ronaldo steht beim WM-Test gegen Chile zwar in der Startelf, die Tore erzielen für Portugal diesmal aber andere. Beim 2:1 gibt es zudem zwei Rote Karten.

Lissabon (dpa) - Mit Superstar Cristiano Ronaldo in der Startelf hat Portugal den ersten von zwei WM-Tests erfolgreich bestritten. Gegen die nicht für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko qualifizierte Chilenen setzte sich die Seleção in Lissabon mit 2:1 (0:0) durch. Gonçalo Guedes (58. Minute), der in der Halbzeit für Ronaldo eingewechselt worden war, und Bruno Fernandes (75.) erzielten die Tore für den WM-Mitfavoriten. Lucas Cepeda (90.+2) traf kurz vor Schluss noch für die Südamerikaner.

Etwas überschattet wurde die Partie von zwei Roten Karten gegen Portugals Rafael Leão und Chiles Ivan Roman kurz vor der Pause. Beide waren in einem Gerangel aus Sicht des Schiedsrichters zu heftig aneinandergeraten. Ihre WM-Generalprobe bestreiten die Portugiesen am Mittwoch gegen Nigeria.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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