Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in ihrem zwölften Saisonspiel der Bundesliga den zwölften Sieg gelandet. Der deutsche Meister setzte sich mit 3:0 (0:0) bei der SGS Essen durch.

Essen (dpa) - DFB-Kapitänin Alexandra Popp leitete nach einer schwierigen ersten Halbzeit mit ihrem Führungstreffer den Sieg ein (68. Minute). Zudem trafen die Isländerin Sveindis Jonsdottir (74.) und Nationalspielerin Marina Hegering (87.). Das 3:0 war allerdings stark umstritten, weil Hegering den Ball mit dem Oberarm über die Linie bugsierte. Vize-Europameisterin Svenja Huth sah in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte wegen Foulspiels.

«Hinten raus sind wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen», sagte Popp nach dem Erfolg auf tiefem Boden und lobte ihr Team für die Geduld. Wolfsburg hat damit acht Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Die Münchnerinnen, die allerdings noch das Nachholspiel in Potsdam zu bestreiten haben, siegten am Samstag im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0). Glodis Perla Viggosdottir (25. Minute) und Lea Schüller (79.) sorgten mit ihren Treffern für den Erfolg, durch den der FC Bayern die Hessinnen in der Tabelle von Platz zwei verdrängte. Für die Eintracht war der Anschlusstreffer von Lara Prasnikar (82.) zu wenig. Im Hinspiel hatte sich beide Teams zum Saisonauftakt vor der Rekordkulisse von 23 200 Zuschauern in Frankfurt 0:0 getrennt.