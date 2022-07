In Italien hat das Video einer Verkehrskontrolle mit Leibesvisitation eines Fußballers der AC Mailand für Aufsehen gesorgt.

Mailand (dpa) - Der Clip, der auf Twitter kursierte, zeigt einen Polizisten, der den französischen Mittelfeldspieler Tiemoué Bakayoko abtastet und dessen Taschen ausleert. Neben ihm steht eine Polizistin, die ihre gezogene Waffe in ein Auto richtet. Auch ein weiterer Polizist richtet seine Pistole zunächst auf das Auto. Die Polizia di Stato in Mailand bestätigte den Vorfall auf Nachfrage. Der Einsatz sei am 3. Juli gewesen, erklärte ein Sprecher.

Zuvor hatten sich nach Polizeiangaben Zeugen gemeldet, weil es in den frühen Morgenstunden in der Nähe zu einer Konfrontation zwischen Männern mit einer Pistole - wie sich später herausstellte, war sie aus Plastik - in einem Restaurant gekommen sei. Einer der mutmaßlichen Täter trug den Beschreibungen der Anrufer zufolge ein grünes Shirt. Sie seien in einem hochmotorisierten Wagen davongefahren.

Die Polizei stoppte deshalb bei der anschließenden Fahndung nach eigenen Angaben den SUV Bakayokos, auch weil dieser ein dunkelgrünes Shirt trug. Als die Beamten demnach bemerkten, dass sie es mit dem Milan-Profi zu tun hatten, beendeten sie die Durchsuchung sofort. Die Geschichte erregte nun Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken.