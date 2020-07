Köln (dpa) - Cup-Verteidiger FC Bayern muss in der ersten Runde des neuen DFB-Pokal-Wettbewerbs beim Pokalsieger des Fußball-Verbandes Mittelrhein antreten. Das ergab die Auslosung in Köln. Die Münchner hatten vor drei Wochen das Endspiel in Berlin 4:2 gegen Bayer Leverkusen gewonnen.

Vizemeister Borussia Dortmund muss beim Drittligisten MSV Duisburg spielen. Wegen der Pause durch die Corona-Pandemie stehen 23 der 64 Teilnehmer für die erste Pokalrunde vom 11. bis 14. September noch nicht fest. Die meisten werden noch in den Pokal-Wettbewerben der Landesverbände ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:200725-99-923006/5