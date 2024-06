Besser hätte es aus Sicht von Vincenzo Montella nicht laufen können. An seinem 50. Geburtstag bekommt der türkische Nationaltrainer ein besonderes Geschenk.

Dortmund (dpa) - Traumtorschütze Arda Güler hat sein Tor und den 3:1-Sieg mit der türkischen Nationalmannschaft gegen Georgien seinem Trainer Vincenzo Montella gewidmet. «Wir wollten ihm dieses Geschenk machen», sagte der 19-Jährige von Real Madrid.

Güler hatte mit einem sehr sehenswerten Distanzschuss zum zwischenzeitlichen 2:1 maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Start der Türkei in die Fußball-EM. «Es war ein perfekter Geburtstag und wirklich das schönste Geschenk, was man mir machen konnte», sagte Montella, der am Dienstag 50 Jahre alt wurde. «Die Jungs haben mir das schönste Geschenk bereitet.»