Es ist seit Tagen klar, nun ist der Vertrag unterschrieben. Der Italiener Roberto De Zerbi - einst beim FC Bayern im Gespräch - trainiert jetzt Olympique Marseille.

Marseille (dpa) - Olympique Marseille wird in den kommenden drei Jahren von Roberto De Zerbi trainiert. Das hat der französische Fußball-Traditionsclub mitgeteilt, nachdem er zuletzt bereits eine Grundsatzvereinbarung mit dem 45 Jahre alten Italiener getroffen hatte.

Der frühere Champions-League-Sieger beendete die vergangene Saison in Frankreich nur als Achter.

De Zerbi arbeitete zuvor in der Premier League als Coach von Brighton & Hove Albion. Dort war er nach zwei Jahren im Amt zurückgetreten, Nachfolger ist Fabian Hürzeler, der den FC St. Pauli in der abgelaufenen Saison in die Bundesliga führte. De Zerbi galt zwischenzeitlich auch als Kandidat für das Traineramt beim FC Bayern München, dort folgt zur neuen Saison aber Vincent Kompany auf Thomas Tuchel.